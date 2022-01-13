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好心市民捡到钱包 现场留下字条给失主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.20 18:35
捡钱包的三个人

　　近日，洛阳市民王女士外出不小心丢了钱包，当她返回寻找时，被捡包者留下的一张小字条感动到。

　　王女士今年50多岁，14日中午，她去洛龙区开元湖广场和老友见面，因比朋友到得早，她z在湖边一条长椅小憩，顺手把钱包放在椅子上。其间，她接电话起身离开，把钱包落在椅子上。

　　“20多分钟以后，我才发现钱包不见了，赶紧回去找。”王女士说，虽然她的钱包里现金不多，但里面有身份证、银行卡、医保卡和公交卡，补办起来十分麻烦。当时，她慌张返回长椅旁，但并未看到钱包。正着急时，她见长椅的靠背上贴了一张字条：“王XX女士：我们捡到了您的钱包，请电话联系洛阳市气象局，630003XX、630003XX”。王女士当即打去电话，确认无误后，赶到市气象局把钱包取走。

　　20日，记者联系到捡钱包的洛阳市气象局工作人员冉晨、汪可可和吴文华。“那天中午，我们经过开元湖广场时看到，长椅上有个钱包，我们先是等了几分钟，后来一直不见失主，就打开包看有没有联系方式，并在一沓卡证里找到了王女士的身份证。”冉晨说，当时因着急上班，她们就留了一张字条贴在长椅上，希望失主能看到，“当天要是等不来失主电话，我们打算把钱包交到派出所”。

　　“拿到钱包后，阿姨一再感谢，其实不用，举手之劳而已。”冉晨说。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 图片由受访者提供)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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