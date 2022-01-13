通知！老城、西工、涧西区暂时关闭图书馆等公共文化场馆

据“文化西工”“洛阳市老城区文化和旅游局”“涧西文旅之声”微信公众号最新消息，老城、西工、涧西辖区内图书馆、文化馆、城市书房等公共文化场馆暂时关闭。

据“文化西工”“洛阳市老城区文化和旅游局”“涧西文旅之声”微信公众号最新消息，老城、西工、涧西辖区内图书馆、文化馆、城市书房等公共文化场馆暂时关闭。 据“文化西工”“洛阳市老城区文化和旅游局”“涧西文旅之声”微信公众号最新消息，老城、西工、涧西辖区内图书馆、文化馆、城市书房等公共文化场馆暂时关闭。相关内容如下： 【老城区】 紧急通知 当前疫情防控形势复杂，为做好疫情防控工作，避免人群聚集，自2022年3月22日起，老城区范围内图书馆、文化馆、城市书房、基层综合性文化服务中心等公共文化场馆暂时关闭，开放时间另行通知。 老城区图书馆和“河洛书苑”城市书房，因在闭馆期间外借图书归还期限超期的，按闭馆时间顺延，相关信息请关注微信公众号“老城区文化和旅游局”、“老城区文化和图书馆”。 请广大市民群众积极配合，减少聚集。让我们团结一心，共同努力，坚决打好打赢疫情防控这场硬仗。 老城区文化和旅游局 2022年3月21日 【西工区】 紧急通知 当前疫情防控形势复杂，为做好疫情防控工作，避免人群聚集，自2022年3月23日12:00起，西工区文化馆、图书馆及所辖“河洛书苑”城市书房暂时关闭，开放时间另行通知。相关信息请关注微信公众号“文化西工”。 请广大市民群众积极配合，减少聚集。让我们同心协力众志成城，坚决打赢这场没有硝烟的阻击战，一起守护我们的共同家园。 2022年3月23日 【涧西区】 涧西区文化馆、图书馆、城市书房暂时闭馆！ 广大市民朋友： 大家好！当前新冠病毒变异毒株传染性、隐匿性强，症状不明显，容易多点散发或集中暴发，为积极应对疫情防控严峻形势，配合做好全市3月25日全员核酸检测演练，涧西区图书馆、文化馆、城市书房3月23日至3月26日暂时闭馆。给您造成的不便敬请谅解。 涧西区文化和旅游局 2022年3月23日 ⑥