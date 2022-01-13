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致全市各级党组织和广大党员干部的倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 09:43

致全市各级党组织和广大党员干部的倡议书

　　近期，新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂。3月17日，习近平总书记主持召开中央政治局常务委员会会议，研究部署从严抓好疫情防控工作，强调坚持就是胜利。为切实做好疫情防控工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，现提出如下倡议：

　　一、坚决扛牢政治责任。各基层党组织和广大党员干部要认真学习习近平总书记关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作重要指示精神，认真贯彻落实党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻认识做好疫情防控的重要性和紧迫性，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处。按照省委、市委具体要求，把疫情防控工作作为当前首要的工作，坚决抓好“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针的落实。各基层党组织和广大党员干部要坚守岗位、靠前指挥，深入防控一线，及时掌握疫情，积极采取行动，做到守土有责、守土尽责，切实把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的要求落到实处。

　　二、始终抓好群防群控。面对国内国外疫情形势复杂严峻、省内多点散发的情况，各基层党组织要克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，做好应急预案和应对准备，时刻保持高度警惕。农村、社区、企业、学校、机关等基层党组织和广大党员干部要积极应对、主动作为，内防扩散、外防输入。坚持上下联动、密切配合，流调排查、核酸检测、卡点值守等基础工作要横向到边、纵向到底，对本辖区、本单位外出来洛返洛人员要实行严格管控，切实做到及时报告、及时检测。对居家留观人员，要提出相关要求，做好思想安抚工作，安排专人负责及时跟踪观察，严格落实疫情监测日报告和零报告制度。要加强对人群易聚集场所和公共交通工具等密闭场所的疫情防控，要严控大型公众活动，严格报批程序。避免人员大规模聚集，带头落实扫码、测温、通风、一米线、戴口罩等防控措施。要关心支持医疗卫生、公安干警、乡镇(街道)、村(社区)等一线工作人员，做好防护设施配备、防护措施落实和生活保障。

　　三、切实做到以身作则。全市各级党员干部要带头坚守岗位，提高防疫本领，主动承担党组织分配的工作任务。带头宣传解读党中央、省委、市委对疫情防控的决策部署和相关政策措施，带头自觉落实防控措施和个人防护，带头做到少外出不串门、不组织不参与聚餐。遇有发热、咳嗽等相应症状时及时报告和就医，教育引导身边亲友高度警惕，加强防护，共同做好疫情防范工作，坚决维护社会大局稳定。

　　全市各级党组织和广大党干部要积极响应倡议，迅速行动起来，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，筑牢群防群控严密防线，坚决守护人民群众生命健康安全，让党旗在一线高高飘扬！

　　中共洛阳市委组织部

　　2022年3月25日
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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