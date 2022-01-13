“汲古铭心——龙门石窟研究院收藏艺术品特展”明日开展

4月22日，龙门石窟研究院将于应天门遗址博物馆举办“汲古铭心——龙门石窟研究院收藏艺术品特展”及“汲古铭心——龙门石窟研究院艺术品捐赠仪式”。

4月22日，龙门石窟研究院将于应天门遗址博物馆举办“汲古铭心——龙门石窟研究院收藏艺术品特展”及“汲古铭心——龙门石窟研究院艺术品捐赠仪式”。 4月22日，龙门石窟研究院将于应天门遗址博物馆举办“汲古铭心——龙门石窟研究院收藏艺术品特展”及“汲古铭心——龙门石窟研究院艺术品捐赠仪式”。 本次展出的艺术品由宋新喜(河南省陶瓷艺术家、河南省美术家协会水彩画艺术委员会委员)、李效成(河南钧瓷博物馆研究员、俄罗斯中亚研究中心高级研究员)、许云峰(河南硕华实业有限公司董事长)三位艺术家向龙门石窟研究院捐赠。作品共计80余件，包括钢笔画、水彩画、油画、瓷板画、瓷器、琉璃及当代佛教艺术品造像等。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇)