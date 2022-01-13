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这个北魏洞窟 藏着龙门石窟现存最大的礼佛图
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.16 20:36
任凤霞（左）在讲解皇甫公窟

　　16日上午，由龙门石窟研究院、云冈研究院、洛阳日报报业集团掌上洛阳客户端、在洛阳联合推出的“云上龙门牵手云冈”大型直播活动的第八场直播节目，在龙门石窟皇甫公窟举行。

　　在龙门石窟研究院历史人文研究中心任凤霞带领网友一同探索北魏显贵皇甫度发愿窟的秘密与精美的造像艺术魅力。

　　纪年明确 形制创新 对龙门北魏洞窟断代具有重要作用

　　皇甫公窟位于龙门西山南端山崖中部，其由北魏胡太后(宣武帝的皇后、孝明帝之母)的舅父——皇甫度出资营建，是一个经过统一的规划、一次完工、保存完好并且有明确纪年的北魏皇室贵族窟。

　　“皇甫公窟在20世纪70年代之前一直是被称为‘石窟寺’。”任凤霞解释，之前考古工作者认为北魏正史《魏书·释老志》中记载的“石窟寺”指的是皇甫公窟，后来经过考证发现，皇甫公窟窟外南侧的“造像碑”碑首上记载的“太尉公皇甫公石窟碑”才应是它的名字。

　　皇甫公窟窟檐凿有仿木结构建筑形式的屋顶雕饰。任凤霞说，这种仿木结构屋形窟檐再现了当时北魏时期的古建筑样式，为研究中国古建筑的发展提供了坚实的实物资料。

　　皇甫公窟是龙门石窟中北魏纪年的典型洞窟，有明确的营造时间。窟门外南侧的造像题记表面风化剥蚀已较为严重，字迹多模糊不清，但碑文中记载的“大魏孝昌三年岁次丁未九月十九日(即公元527年)”为确定洞窟年代提供了关键性的证据。“碑文中的明确纪年在龙门北魏洞窟的分期断代研究中具有重要地位。”任凤霞说。

　　“龙门北魏洞窟新的三壁三龛式形制开创于皇甫公窟。”任凤霞说，窟内正壁设高坛，左右两壁各雕刻一大龛，形成三壁三龛式的格局，是龙门北魏这一阶段出现的新布局形式，具有开创性。这种形制被后世营造洞窟所继承，如在巩义石窟寺、南北响堂山石窟等，皆可看到这种形制。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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