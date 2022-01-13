龙门石窟奉先寺大型保护工程圆满完工 卢舍那大佛即将揭开“面纱”

21日，记者从龙门石窟研究院获悉，龙门石窟奉先寺大型渗漏水治理和危岩体加固保护工程圆满完工。预计数日内，卢舍那大佛周围的脚手架便可拆除完毕，阔别已久的卢舍那大佛真容即将再度与世人相逢，整个奉先寺区域则大约需要15天。

21日，记者从龙门石窟研究院获悉，龙门石窟奉先寺大型渗漏水治理和危岩体加固保护工程圆满完工。预计数日内，卢舍那大佛周围的脚手架便可拆除完毕，阔别已久的卢舍那大佛真容即将再度与世人相逢，整个奉先寺区域则大约需要15天。

奉先寺位于龙门西山南部山腰，原名“大卢舍那像龛”，是龙门石窟开凿规模最大的摩崖像龛。其坐西面东，东西进深约38.7米，南北宽约33.5米。其规模宏伟，气势雄壮，代表了中国唐代雕塑艺术的最高成就，是东方佛教艺术的典范，也是洛阳乃至河南的名片。

据了解，本次工程主要分为两大重点部分：一是渗漏水治理，即根据奉先寺地质状况、裂隙分布、渗漏水病害发育程度等因素，对奉先寺西壁、南壁、北壁和周边区域进行治理；二是危岩体加固，对奉先寺壁面和周边山体危岩体采取加固措施，提高岩体的稳定性。

2021年12月，本次工程正式开工。工程共搭建脚手架6900㎡，现已对奉先寺区域山顶微裂缝封堵灌浆2806㎡，修缮古代排水沟106m，新增排水沟89.4m，增设滴水檐62m，压水试验钻孔12个，加固较大危岩体68块，粘接碎裂岩体1107㎡，安装被动防护网120米，主动防护网2970㎡......龙门石窟研究院保护研究中心马朝龙说，这一组组数据的背后，是龙门石窟研究院老中青三代保护工作者齐上阵、众多相关领域专家研讨论证的成果。

本次工程是20世纪70年代奉先寺进行保护修复工程以来，首次进行的大型保护工程。得益于工程的开展，考古人员50年来第一次有机会借助脚手架，对奉先寺造像进行近距离的考古调查。在此过程中，收获了不少考古新发现。比如，卢舍那大佛额头发现有贴金残留，多个造像表面彩绘残留，文殊、普贤菩萨造像眼珠为琉璃材质等等。每当一个新发现公布，都会引起人们的广泛关注、热烈讨论。

龙门石窟研究院院长史家珍说，工程实施过程中，龙门石窟研究院创新文物保护理念，联合多个院校和科研院所组成科研团队，强调研究先行，多学科联合攻关，动态设计、信息化施工，将科研工作贯彻于保护全过程。下一步，龙门石窟研究院将持续推进龙门石窟日常保养维护工作、深化考古研究和价值挖掘工作、数字信息采集与数字展示工作。希望龙门石窟保护利用工作能够形成示范带动效应，发挥行业引领作用，走出一条具有示范意义的石窟寺保护利用之路，成为新时代石窟寺保护利用工作的典范。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 刘嘉仪 通讯员 王青茹 文/图)