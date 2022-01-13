预防事故平安护夏 洛阳交警严查各类交通违法行为

4日，记者从洛阳交警部门获悉，即日起，交警部门开展全市突出交通违法专项整治集中统一行动，严查酒驾醉驾、“三超一疲劳”等交通违法行为。 4日，记者从洛阳交警部门获悉，即日起，交警部门开展全市突出交通违法专项整治集中统一行动，严查酒驾醉驾、“三超一疲劳”等交通违法行为。 行动中，交警部门将紧盯夜间、周末重点时段，城市餐饮娱乐场所、地摊夜市周边道路以及进出城主要道路，农村集市、农家乐等重点路段，连续开展酒驾醉驾集中查处行动，将警力向农村地区、凌晨时段等管控薄弱环节倾斜。 交警部门将对“双违”(违法超员、违法载人)高风险车辆、严重疲劳驾驶高风险重型货车、夏季高风险“两客”(公路客运、旅游客运)等车辆采取预警查控措施，一旦触发预警，迅速拦截检查；启动全部公安检查站、执法服务站，加大路检路查力度；在交通流量大的高速公路服务区和收费站、国省道穿村过镇路段、县乡公路关键节点增设临时执勤点，组建执法小分队开展流动执法；将查处的涉嫌非法营运、违规运营的车辆，及时移交交通运输部门处理；加大危险化学品运输车辆管控力度，严查不按规定路线行驶、疲劳驾驶等重点违法，并配合相关部门严厉打击未经许可擅自运输危化品等违法犯罪行为。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 姜东)