洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

预防事故平安护夏 洛阳交警严查各类交通违法行为
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 21:59

　　4日，记者从洛阳交警部门获悉，即日起，交警部门开展全市突出交通违法专项整治集中统一行动，严查酒驾醉驾、“三超一疲劳”等交通违法行为。

　　行动中，交警部门将紧盯夜间、周末重点时段，城市餐饮娱乐场所、地摊夜市周边道路以及进出城主要道路，农村集市、农家乐等重点路段，连续开展酒驾醉驾集中查处行动，将警力向农村地区、凌晨时段等管控薄弱环节倾斜。

　　交警部门将对“双违”(违法超员、违法载人)高风险车辆、严重疲劳驾驶高风险重型货车、夏季高风险“两客”(公路客运、旅游客运)等车辆采取预警查控措施，一旦触发预警，迅速拦截检查；启动全部公安检查站、执法服务站，加大路检路查力度；在交通流量大的高速公路服务区和收费站、国省道穿村过镇路段、县乡公路关键节点增设临时执勤点，组建执法小分队开展流动执法；将查处的涉嫌非法营运、违规运营的车辆，及时移交交通运输部门处理；加大危险化学品运输车辆管控力度，严查不按规定路线行驶、疲劳驾驶等重点违法，并配合相关部门严厉打击未经许可擅自运输危化品等违法犯罪行为。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 姜东)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
        伊水细煮“中国”味，伊河渡口美食多。洛阳八大汤之一的粉汤，在市区难觅踪迹，在伊滨区的伊河渡早茶街上，...
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
  • ·荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    		•  
    新闻排行
  • 高招录取即将开始 这些问题要弄清楚
  • 使用电梯梯控 应征得业主同意
  • 洛阳今日有分散性阵雨或雷阵雨 气温24...
  • 时隔50多年 洛阳籍烈士魂归故里
  • 为群众分红近58万元！伊滨区西庞社区...
  • 乘客突然不适 洛阳实习护士紧急救助
  • 财政全供事业编！偃师区最新招教50名
  • 洛阳市人大常委会开展“四个万家”活动
  • 洛阳市普通干线公路年度目标完成过半
  • 已扩散至4省14市！洛阳疾控紧急提醒！
    		•
    百姓呼声
    洛阳常态化免费核酸检测什么时候实施？
    洛新摩托车考场进入验收，即将投入启用
    精彩图片
    “箱”遇美好 点亮洛城...
    宜阳县花果山乡碾沟村...
    洛龙区佃庄镇：插秧忙...
    汝阳县内埠镇马坡村：...
    精彩热帖

    初到老君山

    荷花

    清心

    燕鸥求偶
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605