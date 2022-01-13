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洛阳交警部门曝光近期部分酒驾、醉驾案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.30 08:36

　　近日，我市交警部门开展针对酒驾、醉驾违法行为的整治行动。交警部门曝光了近期我市部分酒驾、醉驾案例，希望广大驾驶员引以为戒。

　　案例一：

　　4月14日21时54分许，张某驾驶无号牌两轮摩托车沿西工区九都路南侧非机动车道由西向东行驶，在超越同方向行驶的刘某驾驶的电动自行车时与之发生碰撞。这起交通事故导致两车不同程度受损，张某摔倒后当场死亡。

　　交警部门调查发现，张某未取得机动车驾驶证、未戴安全头盔、醉酒(每100毫升血液中酒精含量为240.63毫克)驾驶无号牌两轮摩托车在非机动车道上超速行驶，其行为违反了多项交通安全法律法规，负这起事故的全部责任。

　　案例二：

　　5月6日0时10分许，常某醉酒驾驶无号牌两轮摩托车沿定鼎大桥东半幅由南向北行驶，行至定鼎大桥北段时，摩托车右前部与隔离护栏接触，随后摩托车倒地。事故造成常某受伤、摩托车受损。

　　交警部门调查发现，常某未取得两轮摩托车驾驶资格，且醉酒(每100毫升血液中酒精含量为185.05毫克)驾驶无号牌两轮摩托车，其行为违反了多项交通安全法律法规，负这起事故的全部责任。

　　案例三：

　　6月23日21时21分，家在洛龙区丰李镇的林某伟，驾驶一辆面包车行至宜阳县西庄路段时，被宜阳县交警大队四中队执勤民警查获。民警现场对林某伟进行了呼气式酒精检测，结果显示林某伟每100毫升血液中的酒精含量为291毫克，属于醉酒驾驶。此外，民警进一步调查发现，林某伟驾驶的车没有交强险。目前，案件正在进一步调查。

　　交警部门提醒，夏季是酒驾、醉驾多发季，为遏制酒驾、醉驾违法行为，交警部门将保持在全市范围内对酒驾、醉驾违法行为严厉查处的高压态势。希望广大驾驶员为了自己和他人的生命财产安全，遵守交通安全法律法规，拒绝酒驾、醉驾，平安出行。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 董栋）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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