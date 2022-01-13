洛阳交警部门已做好应对强降水天气准备

昨日，记者从市公安局交警支队获悉，为应对即将到来的强降水天气，洛阳交警部门已制订应急预案，做好应对准备。

昨日，记者从市公安局交警支队获悉，为应对即将到来的强降水天气，洛阳交警部门已制订应急预案，做好应对准备。

市公安局交警支队控制调度中心工作人员介绍，当强降水天气到来时，我市交警部门将根据降水等级，启动相应的应急预案。工作专班将在指挥控制中心值守，指挥全市交通保障工作。

全市各交警大队将根据各自的应急预案，在路面开展巡逻管控工作。一旦发现道路积水影响通行，交警部门将及时对相关道路采取相应的交通管制措施，并在现场设置引导分流标志，现场指挥车辆、行人绕行。同时，交警部门还将在第一时间将道路积水、管控信息通过媒体、高德地图和互联网平台发布。

交警部门提醒，雨天交通事故高发，市民出行要注意以下几个方面。

雨中行车，地面湿滑，驾驶人视野清晰度下降，行车应注意观察，控制车速，轻踩刹车，减少变道、超车；在转弯时要提前减速，保持比平时更远的跟车距离；当需要急刹车时，要控制好方向，不要边转方向边刹车，这样容易侧滑。

由于在雨天行人撑伞，骑车人穿雨衣，他们的视线、听觉、反应等受到影响，因此，驾驶员应减速并做好避让准备，必要时应停车等待，切不可与行人抢行。

行车遇有积水的路段需要谨慎，一般是低速直线前进，涉水时不熄火、不停车。万一熄火不要立即启动，防止将水吸入发动机。如果水位超过排气管，那就需要绕行。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)

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