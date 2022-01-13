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6月23日起，洛阳定鼎大道孟津段禁止中型以上货车（含）通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2022.06.22 17:09

　　货车司机朋友注意啦！今日，“洛阳交警”微信公众号发布公告称，6月23日起，定鼎大道孟津段将禁止中型以上货车(含)通行，禁行时间为6时至23时。具体公告内容如下：

关于定鼎大道孟津段禁止中型以上（含）货车通行的通告

　　为做好大气污染防治工作，优化道路交通环境，保障人民群众身体健康和出行安全。根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《洛阳市重污染天气应急预案》等有关法律法规和文件要求，决定自2022年6月23日起在定鼎大道孟津段禁止中型以上货车(含)通行，现通告如下：

　　一、禁行车辆：禁止中型以上货车(含)驶入，禁止国Ⅲ及以下排放标准货车驶入；禁止未安装污染控制装置或污染控制装置不符合要求的柴油货车驶入；禁止低速载货汽车、三轮汽车、农用车、拖拉机及不符合规定车辆驶入；机动车尾气排放检测不合格车辆禁止上道路行驶。

　　启动重污染天气红色(Ⅰ级)或橙色(Ⅱ级)应急响应管控期间，禁止国Ⅳ及以下排放标准柴油货车在禁行区内道路行驶。

　　二、禁行时间：早6时至晚23时禁止通行

　　三、禁行措施。所有过境货车和不符合入市条件的车辆一律经定鼎大道(洛吉快速通道)与华阳大道交叉口左转-华阳大道-光武路-会小路-G208道路通行；绕行道路因工程建设封闭断行的，货车应按照指示标志，沿临时保通路线或指定线路行驶。

　　四、通行证办理。确需在禁行区域通行的，达到排放标准货车，关注洛阳交警公众号，办理电子通行证，经公安机关交通管理部门批准后，并按照指定时间、线路行驶，禁行范围内禁止所有机动车鸣笛。

　　五、法律责任违反此通告的，由公安、交通、城管等执法部门依法予以查处处理；对不服从管理，拒绝、阻碍依法执行职务的依法追究法律责任。

　　特此通告

　　洛阳市公安局孟津分局

　　洛阳市生态环境局孟津分局

　　洛阳市孟津区城市管理局

　　洛阳市孟津区交通运输局

　　洛阳市孟津区住房和城乡建设局

　　2022年6月21日
[ 责任编辑：唐好优 ]
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