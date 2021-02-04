洛阳哪家驾校培训质量高？看看交警最新发布的数据

今日，“洛阳交警”微信公众号公布了驾校培训质量考试员考试质量统计情况，快来看看各家驾校的合格率吧。

今日，“洛阳交警”微信公众号公布了驾校培训质量考试员考试质量统计情况，快来看看各家驾校的合格率吧。

公示

按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部139号令)相关规定，洛阳交警对2022年5月20日—2022年6月20日驾驶人考试情况进行了研判分析。现将各驾驶培训机构各项培训质量向社会公布。

驾校培训质量考试员考试质量统计情况

洛阳交警提醒：合格率根据每个驾校当月考生人数、通过人数而定，一定程度上反映出该驾校实力，可供广大学员参考。随着现如今驾考难、越来越规范，选择一个好的驾校、负责任的教练尤为重要。希望考生获取驾驶资格后，能够按照所学知识文明、守法、安全行驶。⑥