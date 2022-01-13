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洛阳交警部门曝光两起酒驾、醉驾典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.04 20:06

　　近日，洛阳交警部门曝光两起酒驾、醉驾典型案例，希望为广大驾驶员敲响警钟。

　　案例一：

　　6月15日，洛阳交警高新交巡大队在南昌路与乐山路口开展酒驾治理。20时10分许，交警依法对一辆白色轿车进行检查时，发现驾驶人于某涛有酒驾嫌疑。经现场检测，于某涛每100毫升血液中的酒精含量为67毫克。

　　与此同时，交警在调查时发现，于谋涛的车牌号很眼熟，跟此前群众举报的相关信息相似。

　　交警再次核实接处警记录发现，在6月11日，交警部门就接到过群众举报，这辆车涉嫌酒驾。但当交警赶到现场时，驾驶人已离开现场。经调查，那人正是于某涛。

　　最终，于某涛因饮酒后驾驶机动车，被交警部门依法处以1500元罚款、记12分并暂扣驾驶证6个月的处罚。

　　案例二：

　　6月29日早晨，有群众发现，在白马寺附近一隧道出口50米处的行车道上，一辆白色轿车逆向停车，于是马上向交警部门报警。

　　瀍河交巡大队交警马上赶到现场，发现车辆有撞击痕迹，驾驶员正在驾驶座“贵妃侧卧”，打开车门，一股酒气扑面而来。

　　交警将驾驶员叫醒后，对他进行了酒精检测。血检结果为，驾驶员每100毫升血液中的酒精含量为169毫克，涉嫌醉酒驾驶。

　　驾驶员李某某交代，6月28日晚，他和朋友在偃师区吃饭，喝了半斤左右的白酒，然后他又参加了第二场饭局，又喝了4瓶啤酒。29日凌晨，李某某驾车途经释源广场东向西隧道后就“断片”了。交警调查发现，车辆撞击痕迹应是当晚李某某驾车碰到某商贸城内的限宽柱的单方事故。

　　目前，该案正在进一步办理。

　　洛阳交警部门提醒，近日，公安部交通管理局召开全国视频会，部署各地公安交管部门深入开展夏季突出交通违法行为专项整治百日行动，重拳打击易肇事、肇祸交通违法行为。洛阳交警也将保持对酒驾、醉驾打击的高压态势，望广大驾驶员为了自己和他人的生命财产安全，切勿酒驾。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 董栋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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