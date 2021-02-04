客家围屋：传承河洛文化基因

提到客家文化，不得不提客家围屋，它是客家人的传统民居，是中国五大民居特色建筑之一。
提到客家文化，不得不提客家围屋，它是客家人的传统民居，是中国五大民居特色建筑之一。
提到客家文化，不得不提客家围屋，它是客家人的传统民居，是中国五大民居特色建筑之一。
“追本溯源，客家围屋这种建筑，就是根据东汉、魏晋时期河洛地区的坞堡建设的。”洛阳市文化学者郑贞富说。
坞堡，又称坞壁。宋元之际的史学家胡三省在为《资治通鉴》作注时，对其解释为：“城之小者曰坞。天下兵争，聚众筑坞以自守。”可见坞堡是一种具有防御性设施的城堡式建筑。
据史料记载，东汉定都洛阳后，庄园经济发达，为满足居住和手工业、养殖业的需要，贵族地主往往修筑坞堡式建筑。黄巾之乱后，坞堡驻有大批的部曲和家兵，成为故吏、宾客的避风港。曹魏时期，朝廷在宜阳设典农使，鼓励民众开荒种地，修建堡坞庄园。
坞堡组织具有浓厚的宗族共同体色彩。坞堡内的居民有以宗法血缘关系为纽带而实行宗族聚居的，也有以乡党关系或宗族、乡党兼而有之聚居的。
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