洛阳客家之源纪念馆开馆

昨日上午，洛阳客家之源纪念馆正式开馆，来自海内外的百余名客家团体负责人、专家学者、新生代客家代表见证了这一时刻。

昨日上午，洛阳客家之源纪念馆正式开馆，来自海内外的百余名客家团体负责人、专家学者、新生代客家代表见证了这一时刻。

全球客家·崇正会联合总会代总执行长曾关涛，印尼侨胞全球联合总会副总主席钟家燕，省侨联二级巡视员刘合生，省客家联合会会长赖谦进，市委常委、统战部部长陈淑欣，市政协副主席安石柱，以及来自十几个国家和地区的客家组织团体嘉宾代表等参加开馆仪式。在现场播放的VCR视频中，世界各地的客家人对客家之源纪念馆的开馆表示热烈祝贺，对洛阳推动客家文化建设表示肯定。

曾关涛在致辞中表示，天下客家，根在河洛。虽然客家人对故乡的记忆早已定格在历史中，但河洛基因依然在客家儿女的血脉中流淌。寻根问祖是海内外客家人的共同愿望，客家之源纪念馆开馆，全球客家人将循着先辈的足迹，迎着故乡的召唤，终归原乡，不再为客。

陈淑欣表示，客家人起源于中原，客家文化肇始中原。依托大谷关建设洛阳客家之源纪念馆，谋划客家小镇，使之成为黄河文化的根亲地标，成为全球客家人寻亲拜祖的圣地，意义十分重大。真诚地希望广大客家乡亲常回来看看，拥抱“老家河南”，亲近“客家祖源地”洛阳，为祖源地发展献计出力。

在开馆仪式现场，“为客家之源纪念馆点亮一盏灯，照亮客家人归乡之路”活动同时启动，并面向全世界征集客家祖源地歌曲，今年9月将进行评选。(记者 仝景菁)