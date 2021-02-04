陈淑欣调研客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目

22日，市委常委、统战部部长陈淑欣调研客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目，实地查看项目建设进展，听取项目建设汇报，现场协调解决存在的问题。

22日，市委常委、统战部部长陈淑欣调研客家之源纪念馆及大谷关客家小镇项目，实地查看项目建设进展，听取项目建设汇报，现场协调解决存在的问题。

大谷关客家小镇项目位于伊滨区寇店镇，规划范围约2平方公里，以建设“一关、一馆、一道、一台”为重点。项目整合周边水泉石窟、古遗址等资源整体设计，旨在建设具有国际水准和洛阳特色的文化品牌项目，打造世界客家人精神家园。

目前，大谷关及客家之源纪念馆已初具规模。按照计划，今年牡丹文化节期间，客家之源纪念馆及周边广场、大谷古道、西烽火台、配套绿化和内部陈列展览将全部完工并正式对外开放。今年河洛文化旅游节期间，大谷关将全面落成。

陈淑欣强调，要严把施工进度关、安全关、质量关，精细化推进项目建设。要建管并重，统筹做好周边停车场、绿化配套建设，保质保量完成各项任务，全面提升周边形象，实现综合效益最大化。要全力筹备纪念馆开馆活动，线上线下联动，广泛邀请全球客家人参与，提升洛阳客家祖源地品牌的知名度和影响力。 （记者 郭飞飞 通讯员 陈红超）