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悠悠大谷关 千里客家路：“双关楼”展汉关雄风 古道承载南迁足迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.24 18:54

　　开栏语： “客从哪里来？洛阳大谷关。”洛阳是客家人的原乡祖地，也是客家人首次南迁的出发地。今年牡丹文化节期间，客家之源纪念馆将对外开放。大谷关项目建成后，将成为黄河文化根亲地标和世界客家人的精神家园。今起，本网开设《悠悠大谷关 千里客家路》栏目，梳理我市作为“客家祖源地”的文化资源，带您抢鲜了解大谷关项目建设情况，让大谷关在洛阳打造“客家之源”根亲文化及国际人文交往中心发挥更大作用。

　　位于伊滨区东南万安山中的大谷关，在汉魏洛阳城正南方。1700年前“永嘉之乱”后，晋元帝率汉族臣民从这里的大谷关出京师洛阳，这是中原汉人第一次大规模南迁，史称“衣冠南渡”，后来一批批客家先民离开中原故土，踏上漫漫迁徙之路。

　　近日，记者来到伊滨区寇店镇水泉村的项目工地，走进“洛阳八关”之一的大谷关，重新踏上这条客家南迁的古道。

　　部分项目建设将于牡丹文化节前完成

　　记者从市区出发，驱车约30公里，来到水泉村，中间会经过国家重点文物保护单位水泉石窟。

　　在项目工地现场，记者看到，这里依山傍水、环境优美。在馆前纪念广场上，工人们正在进行地面铺装，大谷古道绿化、河道整治等也在同时进行。走进客家之源纪念馆，只见正在进行内部陈列布展。“这些工程预计在28日前基本完工。”洛阳文保集团大谷关项目组组长胡明说。

　　据了解，由洛阳文保集团投资建设的大谷关项目主要以“一关、一馆、一道、一台”为建设重点，按照施工计划，今年牡丹文化节期间，客家之源纪念馆主体工程及陈列展览、游览古道、西烽火台及周边配套绿化将全部完成，并正式对外开放。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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