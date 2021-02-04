客家之源纪念馆：新中式汉风建筑宏伟大气 环形游览线路展历史脉络

作为大谷关项目“关、馆、道、台”的重要组成部分，客家之源纪念馆将于今年牡丹文化节期间正式对外开放。为了打探这座客家文化新地标的进展情况，昨天下午，记者再次驱车来到伊滨区寇店镇水泉村，看到客家之源纪念馆已展露初容。

作为大谷关项目“关、馆、道、台”的重要组成部分，客家之源纪念馆将于今年牡丹文化节期间正式对外开放。为了打探这座客家文化新地标的进展情况，昨天下午，记者再次驱车来到伊滨区寇店镇水泉村，看到客家之源纪念馆已展露初容。

纪念馆分上下两层，今年牡丹文化节期间将完成布展

从游览古道入口远远望去，客家之源纪念馆背靠青山，面朝西烽火台，四周绿树环绕。新中式汉风建筑、合院式布局，彰显纪念馆的宏伟大气。

纪念馆外墙的施工脚手架已经拆除，露出灰色墙体、深灰色瓦物面屋顶，在阳光的照耀下，更显古朴秀丽。主楼的两侧各有一个厢房，前面的阙楼衬托出纪念馆的庄严气势。

在纪念馆前的广场上，工人们正在进行地面铺装。从广场的数十级台阶向下望去，游览古道的绿化、河道整治及周边环境整治在同时进行。

走进客家之源纪念馆大门，是一个挑高的大型拜殿，工人们正在迎面的墙上制作巨型主题雕塑。每个展厅内，工人们都在紧张地忙碌着，有的在绘制彩色场景壁画，有的在修建土楼和坞堡，有的在忙着陈列布展……

洛阳文保集团大谷关项目组组长胡明介绍，客家之源纪念馆总建筑面积为3600余平方米，馆内分上下两层。目前二层已经完成装修，今年牡丹文化节期间馆内布展将全部完工。