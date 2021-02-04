洛阳客家之源纪念馆开馆之后，许多市民向记者咨询具体开放时间、是否免费、预约方式和交通路线等问题。昨日，记者从洛阳文保集团大谷关项目指挥部了解到，目前，洛阳客家之源纪念馆面向公众免费开放。

洛阳客家之源纪念馆开馆之后，许多市民向记者咨询具体开放时间、是否免费、预约方式和交通路线等问题。昨日，记者从洛阳文保集团大谷关项目指挥部了解到，目前，洛阳客家之源纪念馆面向公众免费开放。

一、开放时间

每周二至周日9：30―17：00，16:30停止入馆，周一例行闭馆(法定节假日除外)

二、参观要求

现场预约，错峰入馆。每天分4个时段，每个时段不超过300人。具体时段为9:30至11：00，11：00至13:00，13：00至15：00，15：00至16：30

入馆时须凭有效证件，即居民身份证、户口簿、驾驶证、护照、学生证、工作证等。持有军官证、士兵证、医护人员工作证、残疾证、教师资格证、老年证的游客，可优先参观。

三、交通路线

洛阳客家之源纪念馆位于伊滨区寇店镇水泉村，市内乘坐906路(北环线)可到。

自驾的游客，可将车停至大谷关停车场。该停车场位于水泉村掘丁路、水泉石窟正对面。

温馨提醒：参观者须配合测量体温，全程佩戴口罩，严禁聚集，保持距离。高龄老人、幼童、行动不便者须由陪护人陪同入馆。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 张娴 刘青文/图)