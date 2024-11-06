逛“周公好市” 赏“大唐雅集” 沉浸式解锁年味儿新体验

记者日前从老城区获悉，从腊月二十三(1月22日)开始，该区将聚焦“坊里过大年”主题，自西向东联动周公路步行街、天心隋唐里、大唐华市、东西大街历史文化街区、青年宫广场、天心校场里六大片区，策划开展系列文化活动，营造浓厚的春节氛围。

记者日前从老城区获悉，从腊月二十三(1月22日)开始，该区将聚焦“坊里过大年”主题，自西向东联动周公路步行街、天心隋唐里、大唐华市、东西大街历史文化街区、青年宫广场、天心校场里六大片区，策划开展系列文化活动，营造浓厚的春节氛围。 记者日前从老城区获悉，从腊月二十三(1月22日)开始，该区将聚焦“坊里过大年”主题，自西向东联动周公路步行街、天心隋唐里、大唐华市、东西大街历史文化街区、青年宫广场、天心校场里六大片区，策划开展系列文化活动，营造浓厚的春节氛围。 周公好市 ●时间：1月22日至2月13日(腊月二十三至正月十六) ●地点：周公路步行街 ●活动内容：联合周公庙博物馆、越阳花道国学研究会开展“花影周公”插花艺术活动；设置承福纳祥打卡场景，“善财童子”向游客发红包；开设隋唐市集，设置非遗拓印体验区。 大唐雅集 ●时间：1月29日至2月4日(正月初一至正月初七) ●地点：天心校场里、大唐华市、大唐宿集园区 ●活动内容：开展汉服婚礼巡游，营造喜庆祥和的节庆氛围；河洛大鼓文艺队进行不间断串场表演；开设国潮雅集，通过古韵茶艺、围炉煮茶，让市民游客沉浸式体验人间烟火气。 南关游园会 ●时间：1月22日至2月12日(腊月二十三至正月十五) ●地点：南关公园 ●活动内容：设置新中式新春市集，涵盖非遗技艺、国风手作、书画艺术、精美饰品、时尚潮饮、美食小吃、娱乐体验等内容，经营者着汉服和游客进行互动，打造既有年味又符合当代年轻人审美的时尚打卡地。 “青年宫里有好戏”戏曲专场演出 ●时间：2月12日(正月十五) ●地点：青年宫广场 ●活动内容：选取优秀豫剧折子戏，举办戏曲专场演出，烘托浓厚节日氛围，弘扬优秀传统文化；将传统戏曲演出与戏曲妆造体验、手绘脸谱、非遗拓印、投壶射箭等活动结合起来，丰富市民游客体验。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫）