邻里中心“盛开”非遗绒花

轻轻捏住铜丝一端，在木板上搓一搓，铜丝上的蚕丝瞬间“炸”成均匀而滚圆的绒条。一根根绒条在簪娘巧手中，经过弯曲、缠绕、拼接等工序，成为一朵栩栩如生的绒花……

轻轻捏住铜丝一端，在木板上搓一搓，铜丝上的蚕丝瞬间“炸”成均匀而滚圆的绒条。一根根绒条在簪娘巧手中，经过弯曲、缠绕、拼接等工序，成为一朵栩栩如生的绒花……

昨日，在洛龙区太康东路街道光合城社区邻里中心“不凡妈妈”手作坊里，五六位簪娘正全神贯注地梳理着手中的蚕丝和铜丝。在这里，一缕缕蚕丝像被赋予了生命，变换成精美的绒花作品，诉说着非遗文化的魅力与传承。

“这个枝条的处理还需要再细腻些。”“不凡妈妈”非遗·绒花系列手作坊联合创始人司马鹏鹏仔细观察每一位簪娘的作品，及时给予技术指导。“从一个居家工作的小团队发展到如今的工作坊，真是不敢想象。”司马鹏鹏语气中透露出惊喜之意。

绒花用蚕丝编织，不仅外观雍容华贵，还谐音“荣华”，寓意吉祥富贵，是非物质文化遗产。近年，随着宫廷古装剧的热播，绒花以其独特的魅力受到传统文化爱好者的关注与喜爱。

“看一眼，就沦陷。”2022年，还在当幼师的宝妈司马鹏鹏偶然在网上看到绒花作品后喜爱上了它，靠自学熟练掌握了绒花制作技巧，并组建了三人小团队，开始在网上接一些零散的单子。“我们仨平时上班，空闲时各自在家工作，后来订单多了，需要频繁沟通，大家就迫切需要离家近的固定工作场地。”司马鹏鹏表示。

焦急之时，社区党总支组织的一次走访活动让大家燃起了希望。去年9月，光合城社区党总支组织开展“返乡创业大学生党员走访活动”，社区居委会副主任刘晓茹在对辖区党员后备力量储备进行入户摸排时，来到了团队成员苏妮家中，被其放置的几朵绒花吸引了注意。几句询问，刘晓茹得知了大家的创业打算。

“你们要不要试试来邻里中心？”刘晓茹兴奋地问。原来，光合城社区宝妈群体数量多，近年社区全力实施“不凡妈妈”女性创业互助计划，正努力扶持有就业创业需求的女性居民、宝妈等群体，绒花项目放在社区邻里中心“不凡妈妈”手作坊里正符合要求。