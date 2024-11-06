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洛阳代表团举行分组会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.20 08:18
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洛阳代表团举行分组会议
审议省人大常委会工作报告；审议省高级人民法院工作报告、省人民检察院工作报告；继续审议政府工作报告，审查计划、预算报告

　　昨日上午和下午，省十四届人大三次会议洛阳代表团分别举行分组会议，审议省人大常委会工作报告；审议省高级人民法院工作报告、省人民检察院工作报告；同时继续审议政府工作报告，审查计划、预算报告。

　　省人大常委会、省政府、省高级人民法院、省人民检察院及省直部门有关负责同志到会听取意见建议。

　　代表们在审议省人大常委会工作报告时一致表示，过去一年，省人大常委会坚持党的全面领导，始终把牢人大工作正确政治方向，着力围绕党委决策部署谋划开展工作，深入践行和发展全过程人民民主，切实提高立法质量，依法履行监督职责，充分发挥代表作用，持续加强自身建设，在服务全省大局中推动人大工作高质量发展。省人大常委会工作报告是一个坚持正确政治方向、彰显根本政治制度优势、饱含真诚为民情怀的报告，完全赞成和拥护这个报告。建议省人大常委会把服务保障中心大局、推动解决群众期盼与人大依法履行职责更加紧密结合起来，加强工作联系指导，推动市县两级人大扎实开展“小切口”立法、着力增强监督针对性和实效性、进一步发挥好代表作用，为谱写中国式现代化河南篇章作出新的更大贡献。

　　代表们在审议省高级人民法院工作报告、省人民检察院工作报告时一致认为，两个报告深入贯彻落实习近平法治思想，既有政治高度又有民生温度，既有司法力度又体现为民情怀，主题鲜明、内容充实、重点突出，完全赞成这两个报告。建议法院和检察院进一步立足职责定位，强化能动履职，坚持司法为民，锻造法检铁军，切实守护好社会公平正义，为实现高效能治理提供有力司法保障。 （洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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