去年前11个月洛阳规上工业利润同比增长30%

日前召开的市工业和信息化工作会议发布2024年洛阳工业发展“成绩单”：去年，我市全力以赴拼经济、凝心聚力抓产业，新型工业化步伐不断加快，产业发展取得积极成效。

日前召开的市工业和信息化工作会议发布2024年洛阳工业发展“成绩单”：去年，我市全力以赴拼经济、凝心聚力抓产业，新型工业化步伐不断加快，产业发展取得积极成效。

看运行——

前11个月规上工业利润同比增长30%，增速效益“双提升”

全市规上工业增加值增速从一季度末的-1.5%攀升至前11个月的6.3%；前11个月规上工业利润同比增长30%，分别高于全国、全省36.3个和25个百分点，实现增速效益“双提升”。

聚焦投资落地，中航光电高端电子器件产业园等460个项目建成投产，带动高技术产业投资增长51.6%。全市895个重点工业项目完成投资805亿元，投资完成率达126.5%，带动全市工业投资增长14.5%。

聚焦服务优化，全市打造“河洛茶叙”高水平政企对话平台，举办服务活动40余场，惠及企业超千家；27家优质存量企业产值同比增长8.5%，20家高成长性企业产值同比增长25%以上；为800多家企业落实满负荷生产奖励、提质倍增奖励、制造业高质量发展绩效考核资金1.24亿元，“专精特新贷”“科技贷”等为企业提供53亿元授信支持。

看链群——

17条优势产业链全年营收超4600亿元，建设全面起势

聚焦合力增强，全市组建各类产业联盟(协会)28家，参会企业1500余家，实现17条优势产业链条全覆盖。

聚焦量级提升，宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯项目迈入建设新阶段，两大龙头项目带动66个总投资554亿元配套项目落地实施。17条优势产业链全年营收超4600亿元，同比增长超10%。

聚焦能级攀升，现代农机装备入选国家先进制造业集群，实现全省“零”的突破；全市人工智能、机器人等未来产业规模实现两位数增长，高新技术产业占规上工业比重首次过半，达55.1%，全市产业结构调整取得重大进展。

看动能——

重点技改项目完成投资超年度计划34%，转型加速推进

聚焦“一转带三化”，全年实施重点技改项目520个，完成投资570亿元，超年度计划34%，带动全市工业技改投资增长15.6%；全市新建省级以上数字化转型试点示范35个，新培育省级以上绿色制造示范51个、数字化能碳管理中心5个，全市省级以上绿色工厂(园区)达到96个。

聚焦大规模设备更新，全市推动两批共146个项目进入工信部支持名单，数量居全省第一。项目银企对接率达100%，授信金额达24.3亿元。

聚焦创新提升，全市组建产业研究院22家，覆盖产业链重点企业300余家，完成研发项目1604个、制定行业标准149项；3个制造业创新中心实施关键共性技术研发26项，发布前沿技术产品11个；建成星级社区11个，全市23个社区进驻企业超千家，集聚创新人才8000多人，营收突破90亿元。

看培育——

全市10家百亿级企业营收同比增长22%，活力持续释放

聚焦龙头企业打造，全市13家企业入选省制造业头雁企业，3家企业入选“中国制造500强”，洛阳钼业入围“全球企业1000强”。全市10家百亿级企业营收同比增长22%，占全市产业比重超50%。

聚焦专精特新成长，全市现有创新型中小企业1271家、省级专精特新企业436家、国家级“小巨人”56家、重点“小巨人”8家、国家“单项冠军”7家。省级专精特新企业数量增长超30%，全市专精特新企业占规上工业企业比重超20%。

聚焦企业家培训，全市创新实施企业家素质提升工程，分产业链组织150名企业家赴深圳、苏州、上海等地开展实战培训，达成合作意向47个，实现能力提升与产业合作“双促进”。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航 周宇飞）