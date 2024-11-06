洛阳博物馆申报的武则天特展入选全国推介名单

记者昨日从市文物局获悉，国家文物局、中央网信办日前公布2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单，洛阳博物馆申报的“武则天与法门寺——唐代精品文物特展”榜上有名。

记者昨日从市文物局获悉，国家文物局、中央网信办日前公布2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单，洛阳博物馆申报的“武则天与法门寺——唐代精品文物特展”榜上有名。

“武则天与法门寺——唐代精品文物特展”是洛阳博物馆计划在今年推出的一项大型历史文物展览。该展将以法门寺出土的衣物账碑、石佛像、法器、宝函、秘色瓷、玻璃器等文物为主要展品，辅以多家文博单位收藏的相关珍贵文物，为观众系统呈现武则天与法门寺的历史渊源，讲述唐代社会的繁荣开放，展现唐人自由的精神世界。

武则天作为中国历史上唯一的女皇帝，与洛阳关系密切。近年来，洛阳博物馆先后策划了“曌：武则天和她的时代”“时裳·武则天”两项武则天主题展览，取得了较好的社会反响和经济效益。此次展览作为洛阳博物馆武则天主题系列展览的延续，能够让游客更好地理解武则天、法门寺两个重要文化标志的内涵，进一步增强博物馆吸引力，更好地发挥博物馆社会服务与教育功能。

展览计划今年6月开幕。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦)