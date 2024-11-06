实施“六大行动”！洛阳今年将推动17条产业链营收超5200亿元

洛报融媒记者19日从洛阳市工信局获悉，今年，洛阳市将重点实施“六大行动”，着力在“练内功、强协同、提质效、可持续”上下功夫，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动17条优势产业链营收超5200亿元，为现代化洛阳建设构筑强大支撑。

洛报融媒记者19日从洛阳市工信局获悉，今年，洛阳市将重点实施“六大行动”，着力在“练内功、强协同、提质效、可持续”上下功夫，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，推动17条优势产业链营收超5200亿元，为现代化洛阳建设构筑强大支撑。

实施工业经济稳增长行动，力争规上工业增加值增长7.5%左右——

关注即期，建立“监测、预警、协调”闭环工作机制，推动工业经济持续平稳向好；

立足当期，抢抓产业政策机遇，用好用足“增量政策”，积极争取“两重”“两新”项目；

着眼远期，加强产业链供应链监测、预警、保障，主动承接东部地区先进产能。

实施产业链群提质扩能行动，推动17条产业链营收超5200亿元——

加快传统产业新型化，提升铝基新材料精深加工能力，推动农机向大马力、新能源、智能化方向发展，加快轴承、耐材转型升级；

加快新兴产业集群化，加快宁德时代洛阳基地产业生态体系建设，加快百万吨乙烯项目进度和长周期设备订购，加强光电产业技术攻关；

加快未来产业规模化，聚焦八大未来产业发展赛道，分行业搭建技术融合应用场景，构筑发展新优势。

实施产业转型升级行动，实施重大技术改造项目300个以上——

加快制造业数字化转型，围绕“点”“线”“面”全面布局，实现规上企业数字化诊断全覆盖，推动规上企业数字研发工具普及率、关键工序数控率分别超83%、72%；

开展“人工智能+”行动，支持我市人工智能企业扩大试点应用，探索工业大模型应用场景，加强通算、智算算力建设；

推动制造业绿色化发展，加强工业领域节能降碳，争创省级以上绿色制造示范10家以上。