洛阳发布春节消费提醒

2025年春节将至，购物、餐饮消费也将迎来高峰。为保障广大消费者安全放心消费，1月20日，洛阳市市场监督管理局12315指挥中心发布消费提醒。

2025年春节将至，购物、餐饮消费也将迎来高峰。为保障广大消费者安全放心消费，1月20日，洛阳市市场监督管理局12315指挥中心发布消费提醒。

年货采购理性有度。春节期间，商家促销活动较多，面对“买一送一、清仓、返券”等促销打折活动诱惑，应货比三家。在购物前，明确自己的需求和预算，选择性价比高的商品，避免购买不必要或超出预算的商品。针对商家的促销，要理性，避免被夸大宣传或限时优惠所诱惑，冲动消费。选购前宜罗列采购清单，有计划地置办年货，按需按量购买。

直播购物冷静对待。“直播带货”“网红带货”是时下电商新风口，但也存在产品质量、售后服务、虚假宣传、平台数据造假等问题。消费者在网购时，要认真查看经营者在平台的商品信息公示情况，特别是直播带货商品，不要相信绝对化用语的广告宣传，不被明显低价所误导，下单前了解清楚推荐商品的来源、功能、质量、效果及价格等情况，防范低价劣质、高价假冒等陷阱。收到商品后，及时检查商品质量，如有问题，及时联系商家解决。

预付消费办卡谨慎。春节期间，是餐饮、美容美发、健身娱乐、洗车洗衣、家政服务等服务行业办理预付卡或续卡促销的高峰期。广大消费者在选择预付式消费时，要仔细了解商家的证照情况、经营规模、市场口碑和社会信誉，谨慎办理。充值金额不宜过大，不要轻信商家口头承诺，要签订书面合同，妥善保存好发票和刷卡单等相关凭证。

团餐预定多方比较。消费者在预订年夜饭等餐饮服务时，要对套餐菜品、分量标准、用餐时间、订餐价格、就餐环境、退订条件以及其他额外收费等多方比较、核实。要选择资质齐全、诚信经营、口碑良好，食品安全有保障的餐饮企业。同时，在合同中应注明预付款项是“定金”还是“订金”，并保留购物凭证，确保维权有据。

外出游玩合理规划。自主出行的消费者应制定周密出行计划，注意交通安全、合理规划线路、提前预订酒店等问题；在网上预订交通和住宿时，要关注服务内容、退订条件等方面，避免造成财产损失。跟团旅游签订旅游合同时要对行程安排、吃、住、行标准、违约责任等作出明确约定，旅行社推荐的营业场所购物时要谨慎购买，并保存好购物凭证。

取暖电器安全至上。消费者在购买取暖商品时，应选择正规商家或知名度高的厂家生产的产品。注意产品标识、规格、型号是否与说明书一致，避免选择“三无”产品。同时检查商品是否完好，有无破损，充电线是否平整等。使用时按照产品使用说明书正确使用，使用完毕及时断电，如有损坏尽快更换。

春节假期期间，消费者在购买商品或接受服务时，要主动索取发票、收据等消费凭证并妥善保管。遇到消费纠纷时，消费者可先与商家协商解决，若协商不成的，可拨打12315热线等进行投诉，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)