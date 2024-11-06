中雪！大雪！洛阳最新天气预报来了

今天，洛阳最高气温达到14℃，正午时分，走在阳光下，温暖如春。

今天，洛阳最高气温达到14℃，正午时分，走在阳光下，温暖如春。 今天，洛阳最高气温达到14℃，正午时分，走在阳光下，温暖如春。 河南省气象台发布河南省森林火险气象等级预报，今起三天，全省大部晴朗干燥，森林火险气象等级持续较高，请大家注意用火用电安全。 洛阳市气象局据最新气象资料分析，未来几天洛阳市多短波槽活动，云系较多。24日至27日受冷空气及高空低槽影响，有一次明显雨雪大风降温天气。 具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 21日(周二)：晴天转多云，偏南风转东北风3级左右，气温0℃～13℃。 22日(周三)：多云间阴天，东北风2级～3级，气温1℃～12℃。 23日(周四)：阴天，部分地区有小雨，气温1℃～7℃。 24日(周五)：阴天转小到中雨或雨夹雪，高海拔山区有中到大雪，气温0℃～4℃。 25日(周六)：雨夹雪转小到中雪，局部大雪，西北风逐渐增大至4～5级，阵风6～7级，气温-1℃～2℃。 26日(周日)：小雪停止转多云，西北风4级～5级，阵风6级～8级，气温-5℃～1℃。 27日(周一)：晴天间多云，偏西风4级左右，阵风6级～7级，气温-8℃～0℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)