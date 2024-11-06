洛阳市新增6家市级星创天地

记者从市科技局获悉，2024年度洛阳市星创天地备案名单日前公布，6家单位入选。

记者从市科技局获悉，2024年度洛阳市星创天地备案名单日前公布，6家单位入选。

星创天地是指满足农业农村创新创业需求的众创空间，旨在通过市场化机制、专业化服务和资本化运作的方式，利用线下孵化载体和线上网络平台，集聚创新资源和创业要素，促进农村创新创业的低成本、专业化、便利化和信息化。

此次新增的6家市级星创天地涉及肉牛养殖、药材加工、羊肚菌种植等，涵盖种植、养殖、农产品深加工等农业产业链环节，具有创新资源和创业要素丰富等特点，未来将致力于加快推动乡村特色产业全链条升级，不断提升洛阳农业特色产业质量效益和竞争力。

新增的6家星创天地

洛阳市易仁瓜蒌星创天地(伊川县)

洛阳市美通农业肉牛养殖科技园星创天地(伊川县)

洛阳市道地药材加工及质控星创天地(嵩县)

洛阳市药食药膳加工星创天地(嵩县)

洛阳市百氏康羊肚菌种植星创天地(嵩县)

洛阳市中草药种植、繁育与技术推广星创天地(洛宁县) (洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 张翼)