提升客家之源影响力 打造洛阳文旅新名片

日前，市委副书记赵会生到伊滨区客家之源纪念馆、大谷关客家小镇调研，现场办公协调解决问题，强调要擦亮“洛阳客家祖源地”品牌，推动洛阳客家之源纪念馆成为黄河文化的根亲地标，打造洛阳文旅新名片。

日前，市委副书记赵会生到伊滨区客家之源纪念馆、大谷关客家小镇调研，现场办公协调解决问题，强调要擦亮“洛阳客家祖源地”品牌，推动洛阳客家之源纪念馆成为黄河文化的根亲地标，打造洛阳文旅新名片。

市委常委、统战部部长陈淑欣，副市长魏险峰等一同调研。

在实地察看纪念馆展陈、周边风貌改造、绿化彩化、基础设施配套等情况后，赵会生强调，要坚持政治引领，深入学习贯彻习近平总书记重要指示要求，挖掘阐释好黄河文化、河洛文化、客家文化内涵，向全球客家人讲好“古今辉映、诗和远方”的洛阳故事。要坚持尊重历史，丰富展陈内容，突出科学性、知识性和互动性，让文物活起来。要坚持开放视野，全面梳理和展示客家人迁徙路径，按照中英文对照标准设计展陈和讲解内容，增强展陈国际性。要坚持一体推进，统筹推进周边区域、配套设施、绿化等领域提升工作，一体谋划水泉石窟、曹魏大墓及万安山区域旅游资源共享，发挥场域载体强磁场作用。要坚持可持续发展，理顺运营管理体制，丰富业态，拉长链条，使大谷关这张城市新名片在打造国际人文交往中心方面发挥独特作用。(记者 孙小蕊)