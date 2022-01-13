洛阳89岁老人的幸福感：跟着孩子们到处耍

洛阳涧西区洛铜社区的裴秀荣老人，是小区里老人们的话题“焦点”。因为，她的子女每天想着法儿哄她开心，让她过着幸福感“爆棚”的晚年生活。

洛阳涧西区洛铜社区的裴秀荣老人，是小区里老人们的话题“焦点”。因为，她的子女每天想着法儿哄她开心，让她过着幸福感“爆棚”的晚年生活。

89岁的裴秀荣有一个儿子和两个女儿，十几年前，由于老伴儿患病，儿子冯爱军和儿媳俞玉兰就搬来和他们同住，老伴儿走后，儿子和儿媳一直陪伴左右，两个女儿也经常来陪她。

近日，记者来到裴秀荣家。冯爱军正推着母亲在院里遛弯儿，时不时就能听见裴秀荣“咯咯咯”的笑声。

冯爱军(右一)和俞玉兰(左一)把母亲扶上轮椅，准备出去遛弯儿

冯爱军说，母亲年轻时喜欢到处玩，前些年腿摔伤后坐上了轮椅，因为怕母亲总在家会无聊，所以每天陪母亲遛弯儿是他的头等大事。到了周末，他还会带着母亲到远处玩儿，春天摘草莓，夏天摘桃子。

前段日子，网络社交平台上各种野炊、露营的视频让冯爱军动了心，于是他和家人一商量，周末开上车带着母亲去河边烧烤。由于母亲行动不便，走不了远路也上不了台阶，冯爱军还专门买了野外专用的临时厕所。“其他老太太肯定没野炊过，就我去过，她们羡慕着呢！”裴秀荣得意地说。

平日里，冯爱军也是变着花样让母亲开心。冯爱军的女儿是母亲一手带大的，如今女儿又生了女儿，这个小外孙女更是母亲的心头爱。平时他就总叮嘱女儿经常回家玩玩，或是住上几天，让母亲享受四世同堂的天伦之乐。

隔三差五，他们就一起去照相馆照全家福。冯爱军指着墙上的全家福，照片里的裴秀荣笑得格外灿烂。

在冯爱军看来，孝顺不仅是让老人身体舒适，更重要的事精神上的愉悦。“妈就一个，要尽全力去孝顺，这样以后我才不后悔。”(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图 通讯员 岳媛)