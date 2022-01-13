涧西区、洛龙区部分公共文化场馆恢复开放

今日，“涧西文旅之声”“洛龙区图书馆”微信公众号发布消息称，5月9日起，部分公共文化场馆恢复开放。

今日，“涧西文旅之声”“洛龙区图书馆”微信公众号发布消息称，5月9日起，部分公共文化场馆恢复开放。具体内容如下：

涧西区部分公共文化场馆恢复开放

根据当前疫情防控的总体形势和上级部门的工作部署，在严格落实疫情防控措施的前提下，涧西区图书馆、少儿馆、城市书房将于2022年5月9日起恢复开放。

开放时间

区图书馆：周一至周日9:00—17:00开放，中午12:00—13:30闭馆进行消杀工作。

区少儿图书馆：周二至周日9:00—21:00开放，中午12:00—13:30闭馆进行消杀工作。

城市书房：开放时间执行夏季时间9:00—21:00开放，具体以各书房公示时间为准。同时各书房将在每天12:00—13:30闭馆进行消杀工作。

入馆须知

1.严守安全“一米线”。人员进馆时应配合管理，不扎堆，不聚集有序排队进馆，排队时应保持一米以上的安全距离；读者借还图书尽量使用自助设备有序借还。

2.严格执行“三个一”。读者入馆时须扫“场所码”、查验“健康码”“行程码”、接受体温检测，入馆后须全程佩戴口罩。外地来洛(返洛)读者进馆时，需提供来洛(返洛)后三天两次的核酸检测阴性证明。对来自中高风险地区或有发热、咳嗽等异常现象的读者，禁止入馆。

3.严控入馆读者总量。涧西区图书馆、少儿馆、城市书房按照疫情防控要求及室内面积执行50%限流制度，请自觉与他人保持安全距离，并按要求隔位就座。

保障措施

1.开放区域及设施每天确保两次全面消杀，并保持开窗通风。

2.读者归还的图书全部集中消毒，24小时后再上架流通。

3.对因疫情防控临时闭馆期间应归还图书逾期免责。

其他

1.目前暂不开放的书房有东方红城市书房、万达城市书房、涧河北城市书房、永邦城市书房、国美城市书房、青南城市书房、周山城市书房、少儿馆原高新分馆。

2.在疫情防控未全面解除之前，请广大读者自觉遵守公告约定，切实加强自身防护，配合做好防疫管理工作。

3.咨询电话：

涧西区图书馆：60666319

涧西区少儿馆、城市书房：65168189