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涧西区志愿者武傲：“90后”机关党员志愿者社区上岗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 09:23

　　“姑娘，我没带身份证咋办？”……5日一早，在涧西区郑州路街道南盟社区南盟小区的核酸检测采样点，31岁的志愿者武傲紧张忙碌着。

　　武傲是涧西区文化和旅游局的工作人员，此次作为机关单位的党员志愿者下沉社区从事志愿服务工作。

　　武傲说，虽说是第一次做志愿者，但经过上岗前的专业培训，她对服务工作的内容已了然于心。在现场除了维持秩序，她还承担着信息辅助录入、政策解答等工作。

　　在武傲看来，做志愿者是一种荣誉。“我们必须拿出对待工作的认真态度，对待志愿者的服务工作，才能对得起身上的红马甲。”武傲说。

　　包括武傲在内，涧西区文化和旅游局此次共有82名机关下沉志愿者，在社区防疫一线参与志愿服务工作。洛报融媒记者从涧西区文明办了解到，本次涧西区全员核酸检测采样工作中，涧西区区直部门60个机关单位共计2200余名“志愿红”就地转为社区志愿者，释放“红色能量”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 丁庆春 李晓培)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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