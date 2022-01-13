期待！洛阳更多社区将组建“社区能人库”

“小伙子，我想剪个利索点儿的发型，最好能看起来年轻好几岁！”今天上午，72岁的洛阳市涧西区南峰社区居民胡梅娟在家门口享受了一次“爱心理发”的特殊服务，在被理发师问到想理一个什么样的发型时，她这样回答。

“小伙子，我想剪个利索点儿的发型，最好能看起来年轻好几岁！”今天上午，72岁的洛阳市涧西区南峰社区居民胡梅娟在家门口享受了一次“爱心理发”的特殊服务，在被理发师问到想理一个什么样的发型时，她这样回答。

“好嘞，保准您满意。”理发师打量了下胡梅娟的头发，用手测量了下她的发量颇有信心地说。

湿水、修剪、吹干、定型……经过近半个小时的打理，当胡梅娟再拿起镜子看到镜中的自己时，她满意地向理发师伸出了大拇指。

爱心义剪作为南峰社区立足社区新时代文明实践站发起的“共享文明集市”亮点活动之一，在为居民送去实惠和方便的同时，也收到了诸多好评。值得一提的是，这名理发师是社区的联动爱心商家，此前已主动申请加入南峰社区的“社区能人库”，成为社区文明实践活动的后备力量。