涧西区超1.1万名志愿者参与本轮全员核酸检测【视频】

8日一早，在洛阳市涧西区中兴家园的全员核酸检测点，30岁的医护志愿者陈准正身穿“大白”防护服为小区居民进行核酸取样。
8日一早，在洛阳市涧西区中兴家园的全员核酸检测点，30岁的医护志愿者陈准正身穿“大白”防护服为小区居民进行核酸取样。
8日一早，在洛阳市涧西区中兴家园的全员核酸检测点，30岁的医护志愿者陈准正身穿“大白”防护服为小区居民进行核酸取样。
在距离陈准不远处，多名“夕阳红”社区志愿者也在自己的岗位上提供者秩序维护、信息录入等志愿服务。
记者从洛阳市涧西区文明办了解到，本轮全员核酸检测中，涧西区60个机关事业单位2100余人就地“双报到”转为社区志愿者，主动请领任务，和街道社区工作人员并肩作战；涧西区233支队伍11000余名志愿者以不同形式投入疫情防控工作。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 李晓培）
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