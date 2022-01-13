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有一种幸福，叫“闺蜜住在我对门”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.30 09:55
王淑花(左)和雷电荣

　　在80岁的老人雷电荣看来，有一种幸福，叫“闺蜜住在我对门”。雷电荣家住涧西区湖北路街道725社区，她的闺蜜是81岁的王淑花，俩人相识51年，住对门15年。在雷电荣的丈夫、儿子相继离世后，王淑花陪着她度过了这一段灰暗的时光。

　　近日，这对闺蜜在接受采访时，雷电荣拉着王淑花的手对记者说：“要是没有她，我都不知道现在的日子该咋过。”雷电荣早已把王淑花当作亲人，就连家门钥匙和银行卡也放心交给她保管，“有她这样的闺蜜，是我的幸运”。

　　她遭遇生活打击，闺蜜用心陪伴

　　27日早上，王淑花起床后的第一件事就是从抽屉里取出一把钥匙，轻手轻脚地打开邻居家的房门，直到看到雷电荣还在床上酣睡，才又悄悄地关上房门退了出来。

　　“看到她没啥事儿，我就安心了。”王淑花说。她回到自己家，将钥匙放回原位。

　　原来，雷电荣前一天身体不太舒服，王淑花陪她去看了医生，看着她服过药睡下才离开。“她一个人住，我能多招呼一点儿就多招呼一点儿，这没啥。”王淑花说。

　　雷电荣原本有个幸福的家庭，丈夫勤劳体贴，一双儿女事业有成，没承想噩运埋伏在生活不起眼的转角。10余年前，雷电荣的丈夫和儿子因病相继离世，由于女儿定居国外，在身边陪伴的时间有限，雷电荣在巨大的精神打击下，患上了严重的抑郁症，直到现在还离不开药物。

　　“她的心思深，想得多，要是没个说话的人，容易胡思乱想。”王淑花说，人老了有个伴儿很重要，她和老伴儿能相互陪伴，可雷电荣是独居老人，所以她经常去雷电荣家串门，一起拉家常、看电视剧、做饭，还“连哄带骗”地拽着对方下楼遛弯，“现在她整个人的状态好多了，也会笑了”。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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