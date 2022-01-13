涧西区：海绵化改造让小区空地变身“雨水花园”

人行道会“呼吸”、花园能“喝水”……按照海绵城市理念进行的改造，正在成为老旧小区提升防汛能力的新举措。

人行道会“呼吸”、花园能“喝水”……按照海绵城市理念进行的改造，正在成为老旧小区提升防汛能力的新举措。

20日上午，涧西区周山路街道南峰园小区内，一座新改造提升的游园内不少居民在休闲健身。

“这是我们新打造的‘雨水花园’，广受群众好评。”涧西区住建局相关负责人介绍，南峰园小区是该区结合群众反映的焦点难点问题，第一个融入“海绵城市”理念进行改造的老旧小区。

据介绍，该小区内由于地势落差较大，一旦下雨就会在院内两处低洼处形成大面积积水，会给居民日常生活带来不便，还会产生内涝等风险隐患。涧西区在对该小区实施改造之初，通过微信小程序征求群众意见建议时许多人对此反映强烈。