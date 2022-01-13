到洛阳花香四溢的“幸福街” 感受不一般的盎然春色

行道树绿意盎然，蔷薇迎风绽放……25日，记者在洛阳市涧西区汉阳路看到，不少人在一丛丛红色、黄色鲜花竞相绽放的道路两侧“打卡”拍照，大家纷纷点赞，幸福感溢于言表，因此这条街被称为“幸福街”。

行道树绿意盎然，蔷薇迎风绽放……25日，记者在洛阳市涧西区汉阳路看到，不少人在一丛丛红色、黄色鲜花竞相绽放的道路两侧“打卡”拍照，大家纷纷点赞，幸福感溢于言表，因此这条街被称为“幸福街”。

“幸福街”不仅是个网红打卡点，更是居民参与的社会活动场所。在洛阳市涧西区西城美苑小区居住的魏灵恩就经常带孙子来这里玩耍，她说“环境美了，我们一些老人会来这里坐着休闲，有时候浇浇水，这样一来，我们邻里关系也融洽了，大家都挺开心的”。

辖区因为有了这条花香四溢的“幸福街”，显得生机勃勃，充满活力，这得益于辖区的“绿色护卫队”。