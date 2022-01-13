全供事业编！涧西区招聘教师50人

今日，涧西区人民政府网站发布2022年直接招聘教师预公告，决定使用财政全供事业编制为区属学校直接招聘教师50名。

今日，涧西区人民政府网站发布2022年直接招聘教师预公告，决定使用财政全供事业编制为区属学校直接招聘教师50名。公告具体内容如下：

洛阳市涧西区2022年直接招聘教师预公告

根据涧西区属学校教师缺编和需求情况，经区委、区政府同意，决定使用财政全供事业编制为区属学校直接招聘教师50名。因当前国内新冠疫情接连局部散发，赴高校直招教师时间存在不确定性。为全面掌握有直招意向高校毕业生生源分布情况，科学合理安排招聘力量，现将区属学校直招教师的学科岗位、招聘院校范围及对象进行预公告并接受线上预报名。

一、招聘范围和对象

(一)北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学9所院校2022届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(二)北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学9所院校2022届普通高等教育师范类本科生、2022届硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(三)首都师范大学、河南大学、天津师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、信阳师范学院、洛阳师范学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育师范类本科毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

(四)将北京体育学院2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海体育学院、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入体育教师招聘范围；

(五)将中央音乐学院2022届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院2022届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(优秀三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2022届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入音乐教师招聘范围。