公司无故辞退员工 女子申请法律援助获4万元经济补偿金

近日，在洛打工的张女士专程前往偃师区公共法律服务中心，向法律援助中心和法律援助律师各送了一面锦旗。

近日，在洛打工的张女士专程前往偃师区公共法律服务中心，向法律援助中心和法律援助律师各送了一面锦旗。

事情要从张女士的工作经历说起。2010年，张女士到偃师一家企业工作，一直干到今年。今年2月初，该企业无故将她解雇，双方因此发生争议。因没有足够证据证明她与企业间的劳动关系，她的权益保护成了一道难题。

“我与公司就经济补偿金问题协商了很久，可1分钱都没拿到，公司还不给我办理社保手续。”张女士说，她曾想打官司，却又没把握能拿到钱。

今年3月27日，张女士来到偃师区法律援助中心求助。法律援助中心考虑到这个案件的具体情况及证据的不完整性，决定通过“法援+调解”的方式处理，指派法律援助律师王洁萍承办此案。

接受指派后，王洁萍多次陪张女士前往劳动仲裁部门协商解决，通过释法说理，最终使企业与张女士达成调解协议：双方劳动关系解除，该企业支付张女士4万元经济补偿金，并将张女士的社会保险缴纳至今年3月底。

从受理援助到调解结案，用时不到1周，张女士脸上露出了笑容。

“我是公共法律服务的受益人，法律援助让我拿到了4万元经济补偿金，解决了我的头疼事。”张女士说，在今后的工作生活中，无论遇到什么问题，都会第一时间通过法律途径解决。