总编一线行：偃师区乘风而上 闯出高质量发展新天地

春回大地，河洛产业“风”正劲！按照“前瞻30年”工作思路，我市当前正以风口产业发展为主线，立足六大产业基础优势，发力13个细分领域，全力推动风口产业加快发展。随着多个“寻风定向”的报告、规划陆续出台，随着多家发展良好的企业一季度火热数据相继出炉，一幅幅锚定风口高质量发展的美好蓝图正在河洛大地上渐次铺开。

春回大地，河洛产业“风”正劲！

按照“前瞻30年”工作思路，我市当前正以风口产业发展为主线，立足六大产业基础优势，发力13个细分领域，全力推动风口产业加快发展。随着多个“寻风定向”的报告、规划陆续出台，随着多家发展良好的企业第一季度火热数据相继出炉，一幅幅锚定风口高质量发展的美好蓝图正在河洛大地上渐次铺开。

19日，洛报融媒“总编一线行”活动走进偃师区，见证当地乘“风”而上闯出产业高质量发展新天地的生动实践。

建龙微纳科技展厅

发力于“新”，加快产业提质升级

第一季度利润同比增长11.47%！这是洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司交出的最新“答卷”。

作为中国建材集团、凯盛科技集团玻璃业务板块的骨干企业之一，龙海玻璃近年来立足产业风口，积极发力信息显示超薄基板玻璃研发、生产与销售，目前已使用第三代超薄电子玻璃基板生产线，产品质量已接近或达到国外同类产品水平，顺利实现从“跟跑”到“并跑”，并在某些领域进入“领跑”阶段。

龙海玻璃生产基地

当日上午，该公司明亮的车间里只有寥寥数名工人。在一系列先进装备控制下，其生产智能化、无人化程度不断提升，整体生产效率提升40%，破损率降低到0.5%，人工成本降低34%，进一步推动了超薄电子玻璃中国制造“从无到有”“从有到优”的历史跨越。

“今年第一季度，我们持续加大研发投入力度，顺利实现0.55毫米超薄电子玻璃基板的批量生产，目前大获市场好评。”龙海玻璃负责人高兴地说。

升级还在继续。当下正积极筹备的龙海玻璃信息显示超薄基板生产线二期项目，总投资8亿元，投用后将进一步推动企业实现生产过程清洁化、能源利用高效低碳化、水资源利用高效化和制造工艺绿色化。