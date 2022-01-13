偃师区伊洛街道东寺庄社区：“垃圾场”变身小游园

“现在我们社区的环境真是大变样，道路干净了，花木整齐了，‘垃圾场’也变成了一个环境优美的小游园……”近日，谈起社区的环境变化，居住在偃师区伊洛街道东寺庄社区的王先生面露喜色。

小游园一角

“现在我们社区的环境真是大变样，道路干净了，花木整齐了，‘垃圾场’也变成了一个环境优美的小游园……”近日，谈起社区的环境变化，居住在偃师区伊洛街道东寺庄社区的王先生面露喜色。

王先生所说的小游园位于东寺庄社区东南角，面积约2000平方米。每天早上，不少附近的村民都会来到这里晨练，到了晚上，这里更是人来人往，十分热闹。而让人很难想象的是，仅仅在两个多月前，这里还是附近村民唯恐避之不及的“垃圾场”。

今年2月，偃师区伊洛街道开展春季农村人居环境集中整治，街道纪工委负责对各社区整治情况进行监督检查。伊洛街道纪工委书记王利娜在督查中发现，东寺庄社区的东南角，堆放了不少生活垃圾和建筑垃圾，严重影响群众的居住环境。

群众对这些垃圾很有看法。有人说，每到夏季，这里的生活垃圾恶臭难闻，大家不得不绕道而行；也有人说，社区周围新建楼盘较多，有人把建筑垃圾向这里倾倒，需要尽快采取整治措施。

“只要是群众反映的问题，我们都必须想办法解决。”王利娜说，为了治理好这个“垃圾场”，由伊洛街道纪工委牵头，联合街道创建办和社区居委会，成立了专项整治工作组，共商治本之策。

“我们设置过‘禁倒垃圾’标识牌，也组织过人员专门值守，但效果都不理想，总会有人偷偷摸摸来这里倒垃圾。”社区居委会干部王改现对记者说，“往年，我们每年花费在这个‘垃圾场’治理上的费用就有数万元。”

通过多次实地查看、讨论交流，结合社区居民平时晨练无处可去的实际情况，工作组形成了“和谐共建、绿色共享”的整改思路，决定将原本的“垃圾场”改建为小游园。

伊洛街道办事处工作人员杨涛锋说，为了让居民知道这是在为大家办实事，工作组多次与社区居民座谈，听取大家的意见和建议，并发布建设公告及小游园效果图，得到了群众的支持。同时，工作组还积极与当地新建楼盘的物业管理企业沟通，引导他们规范处理建筑垃圾，并在居民中广为宣教，加强居民自治。

经过两个月左右的改建，小游园已初具规模。“解决了社区环境污染问题，增添一个休闲娱乐的好去处，我们特别高兴。接下来，我们还会结合洛阳市纪委监委弘扬廉洁家风文化的要求，在小游园中设置相关标识，加强廉洁文化覆盖，添加本地先进人物典型事迹，引领良好的社会风气。”王利娜说。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 杨凤轩 通讯员 张晓炎 文/图）