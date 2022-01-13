杨骁到偃师区开展巡林调研

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人，到联系分包的偃师区国有山张林场开展巡林调研。

昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人，到联系分包的偃师区国有山张林场开展巡林调研。 昨日，市委副书记、政法委书记杨骁带领相关部门负责人，到联系分包的偃师区国有山张林场开展巡林调研。 四月的山张林场，处处郁郁葱葱，满山槐花飘香。杨骁到林场监控室察看实时监控，并前往狮头山、小封门山，实地查看森林绿化情况，现场了解森林防火、植树造林、病虫害防治及林业生态资源保护发展情况。 杨骁强调，偃师区要深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，对标对表市委市政府对林业生态建设的部署要求，不断提升林业治理体系和治理能力现代化水平，为建强副中心、形成增长极提供良好生态保障。要全面深化落实林长制，各级林长要认真履行森林资源保护责任，积极开展巡林，协调解决重点难点问题，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，切实做到山有人管、林有人造、树有人护、责有人担，确保林长制各项工作落到实处、发挥实效。要加强网格化管理，构建“林长+护林员”管护机制，切实做好森林防灭火、林地保护、森林病虫害防治等各项工作，实现森林资源管护网格化全覆盖。要严格落实森林防火责任，坚决克服麻痹大意思想，强化应急值守，及时整治排除火险隐患，加大巡查管控力度，不断提升监测预警能力，切实保护好生态资源、保障好生态安全。要充分发挥林业资源优势，在盘活特色资源上下更大功夫，用足用好生态资源优势，打通“绿水青山”“金山银山”转化通道，加快把生态优势转化为发展优势。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)