“一路花香·让牡丹与世界对话”主题摄影展上线

26日，由洛阳日报报业集团策划主办的“一路花香·让牡丹与世界对话”主题摄影展正式上线。

26日，由洛阳日报报业集团策划主办的“一路花香·让牡丹与世界对话”主题摄影展正式上线。

本次线上展览采用网上专题、H5、长图等形式，通过文字介绍、图片、短视频等手段进行展示。摄影展的展出作品，是从记者、河南省摄影家协会副主席、洛阳市摄影家协会主席高均海及其摄影团队创作的“牡丹笑脸”国际影像工程作品库中精选出来的。

2015年3月，高均海在荷兰参加郁金香国际花展期间，拍摄了众多国际友人面带笑容与牡丹合影的照片，照片上丰富的色彩、人们生动的表情，使他产生了强烈的冲动：要在全世界尤其是“一带一路”沿线国家，至少拍摄一万张不同国家和地区人们手捧牡丹花、面带笑容的“牡丹笑脸”影像，以此传播牡丹文化，传递友谊，传递美好的向往和祝福。