十座城市联动，千名英雄有“礼”；万枝牡丹传递，话题阅读次数超过240万，各类媒体报道300次以上……随着“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”大型沉浸式公益活动步入高潮，这场致敬英雄的接力传递，汇聚成一股强大的暖流，激荡澎湃心潮，引来好评不断。

十座城市联动，千名英雄有“礼”；万枝牡丹传递，话题阅读次数超过240万，各类媒体报道300次以上……随着“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”大型沉浸式公益活动步入高潮，这场致敬英雄的接力传递，汇聚成一股强大的暖流，激荡澎湃心潮，引来好评不断。

赠一缕牡丹花香，敬赤子热血衷肠。这样别具韵味的“城市伴手礼”，每一位抗疫英雄都受之无愧。河南受洪灾和疫情冲击，67岁的张建民带领武汉长江救援志愿队，两次来豫救援；党员志愿者郝文华3年来坚守在银川社区抗疫一线，最多时一个人负责11户老年人的救助服务……我们不会忘记，人间四月、春光不负，是因有他们为爱出发、逆向而行，充当火线上的中流砥柱；牡丹绽放、美好如初，是因有他们“不计报酬，无论生死”，一次又一次挡住病毒的突袭。也正因危难时这份挺身而出的担当，这次“以花致敬，以扇传情”，收获了社会各界齐刷刷的点赞。

“心有猛虎，细嗅蔷薇。”阳刚与温柔是人性的两面，英雄可以“硬刚”病毒，却将温柔的那一面永远留给自己所爱的人。当宁夏救援总队队长陈太平因为救援动不动就撇下妻子而心存愧疚，牡丹和团扇成了他送给妻子的最佳礼物；当平顶山市第一人民医院医生曹飞收到鲜花牡丹，回想作为河南第二批援鄂医疗队感控组组长驰援武汉的宝贵经历，这份特殊的礼物激励他继续前行……即便是铮铮铁汉，这一刻也会被牡丹之美及其背后的温柔所折服。

牡丹因传递而绚烂，英雄因礼遇而温暖。或许1000名抗疫英雄不止1000个故事，每个故事都值得赞美并存入记忆。在接下来的每个日子里，以温柔相待，以信任相托，以感谢相伴，用实际行动致敬每一位战“疫”的平凡英雄，让他们的付出得到回应，危急时刻就会有更多人挺身而出，我们就能更好地凝聚起众志成城的磅礴力量！（洛平）