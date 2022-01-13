赞！“洛阳牡丹赠英雄”活动引来中央主流媒体等聚焦

“这个春天，武汉、西安、银川、绵阳、襄阳等10座城市的1000名‘抗疫英雄’收到了一份来自牡丹花城洛阳的‘特殊礼物’”……连日来，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及全国多家媒体推出的“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”大型沉浸式公益活动，经中央媒体密集宣传报道，再次引发全社会广泛关注。

“这个春天，武汉、西安、银川、绵阳、襄阳等10座城市的1000名‘抗疫英雄’收到了一份来自牡丹花城洛阳的‘特殊礼物’”……连日来，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及全国多家媒体推出的“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”大型沉浸式公益活动，经中央媒体密集宣传报道，再次引发全社会广泛关注。

25日，新华社播发电稿《一份来自洛阳的“特殊礼物》，对“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”活动开展情况进行了详细报道。报道中提到“从‘千年古都’洛阳到‘九省通衢’武汉，从‘塞上江南’银川到‘英雄之城’南昌……4月以来，武汉、银川、绵阳、襄阳等10座城市的1000名‘抗疫英雄’收到了一份‘特殊礼物’——来自‘牡丹花城’洛阳的一束牡丹鲜花和一把牡丹团扇。”