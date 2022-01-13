牡丹花牵手石榴花！100把牡丹团扇送抵西安

由洛阳日报社联合阿里巴巴天天正能量及全国多家媒体推出的大型沉浸式互动报道活动“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”正在进行。25日，又一批“洛阳礼物”抵达陕西西安，并由西安报业传媒集团送给抗疫一线的凡人英雄。

由洛阳日报社联合阿里巴巴天天正能量及全国多家媒体推出的大型沉浸式互动报道活动“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”正在进行。25日，又一批“洛阳礼物”抵达陕西西安，并由西安报业传媒集团送给抗疫一线的凡人英雄。

“牡丹团扇是永不凋零的洛阳春色，我们很喜欢。”在从西安报业全媒体记者手中接过这份礼物后，社区老党员王小红说，“这是一份特殊的礼物，我一定会好好珍藏。”

西安报业全媒体记者李玮玮介绍，在疫情期间，王小红和他的同事们组织联系批发商户车辆通过各种渠道运输蔬菜10余吨，并连夜打包，联合城管局相关科室共为全区14个小区配送新鲜蔬菜共计5000余份约50000余斤，并保证每日储备物资不低于30吨，确保可供物资质优价稳量足，为数万居民“吃”下一颗“定心丸”，是当之无愧的抗疫英雄。

对此，王小红显得有些不好意思，他说，自己是一名老党员，对蔬菜市场情况非常熟悉，在这种特殊时刻，“我不上谁上？”

推开一扇窗，敲开一扇门，聊一会儿天，吃一顿饭，帮一个人，解一份忧。社区是城市的最基层的组成部分，社区工作者是最能感受到群众工作“苦与乐”的人。收到洛阳牡丹团扇后，社区工作者们纷纷表示，感谢这份特别的鼓励和惦记，他们将一如既往在一线为群众排忧解难，做好群众的知心人。

按照计划，接下来，西安报业传媒集团还将收集多方意见，给更多为城市发展做出贡献的“城市英雄”，赠送来自洛阳的牡丹团扇。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图)