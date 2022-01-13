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牡丹团扇送英雄！他用实际行动助力守护城市“菜篮子”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 15:41

　　由洛阳日报社联合阿里巴巴天天正能量及全国多家媒体推出的大型沉浸式互动报道活动“春天的约定·洛阳牡丹赠英雄”正在进行。

　　近日，洛阳“最美城市伴手礼”抵达陕西西安后，已陆续送至抗疫一线的凡人英雄手中。西安市市场监管局双生分局房管所副所长彭显明就是其中之一。

　　“疫情期间，我们的阵地是欣桥市场，这是陕西省、西安市‘菜篮子’应急保供重点民生工程。”26日上午，在从西安报业全媒体记者手中接过牡丹团扇后，彭显明动情地表示，该市场有经营商户1500多户，各类从业人员7000余人，疫情期间，他们在做好防疫的同时，还要确保供应充足，不出任何差错，“大家的压力都很大。”

　　彭显明介绍，守住“菜篮子”就是稳住民心，为此，他们按照上级要求，确立了“体验式”、“巡查式”、“查看式”的“三式”工作方法，用脚丈量市场每一个角落，用心规范市场管理秩序，用情守住西安蔬菜保供基地。

　　“今天能收到来自洛阳的牡丹团扇，我很激动，感觉备受鼓励。”彭显明说，作为一名普通的市场监管人，自己头顶的是国徽，胸前带的是党徽，因此必将在这场看不到硝烟的“家园保卫战”中与同事们前行，严防死守市场阵地，为城市的稳定和群众的幸福贡献市场监管新力量。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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