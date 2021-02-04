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洛龙产业集聚区企业分类综合评价结果公示 （2022年第一批）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 08:30

　　为加快产业集聚区资源节约集约利用，引导推动企业加快转型升级，根据《河南省产业聚集区企业分类综合评价办法》(豫集聚办〔2019〕1号)、《洛阳市产业集聚区用地提质增效行动方案》(洛政办〔2021〕16号)相关规定，洛龙高新区管委会对辖区内的企业进行分类综合评价，现将评价结果予以公示。公示时间2022年1月20日—2022年1月26日。如有异议，请于2022年1月26日前将有关情况和证明材料以书面形式反馈至洛龙高新区管委会。

　　A类企业(6家)

　　洛阳中集凌宇汽车有限公司、洛阳莱普生信息科技有限公司、洛阳卡瑞起重设备有限公司、洛阳晨诺电气有限公司、洛阳恒诺锚固技术有限公司、洛阳富道生物科技有限公司。

　　B类企业(13家)

　　洛阳普瑞曼环保科技有限公司、洛阳轴承控股有限公司、洛阳古城机械有限公司、洛阳多维丝环保科技股份有限公司、洛阳大华重工科技股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、洛阳汇工轴承科技有限公司、洛阳阿特斯光伏科技有限公司、洛阳天久科技有限公司、中机洛阳精密装备科技股份有限公司、恩梯恩LYC(洛阳)精密轴承有限公司、洛阳雷斯达传动有限公司、阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司。

　　C类企业(29家)

　　洛阳联众纺织科技有限责任公司、洛阳鹏起实业有限公司、洛阳豫名建筑涂料有限公司、洛阳德生纺织科技有限公司、河南省轻工机械研究所有限公司(河南科高辐射化工科技有限公司)、洛阳市大件运输有限公司、河南海泉抗磨铸造有限公司、洛阳元煜自控工程有限公司、洛阳齐瑞金刚石设备制造有限公司、洛阳瑞恒冶金成套设备制造有限公司、洛阳高佳机械有限公司、洛阳精密机床有限公司、白马轴承技术(洛阳)有限公司、洛阳昌力机械有限公司、洛阳协丰钨钼有限公司、洛阳威特包装材料有限公司、一拖(洛阳)里科汽车有限公司、一拖特专车公司、洛阳唐都房地产开发有限公司、洛阳奥瑞特铜业有限公司、洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司、河南黄金建筑安装公司矿山设备厂、河南兆丰电缆电器有限公司、洛阳鸿泰半导体有限公司、洛阳开盈科技有限公司(中铝河南铝业有限公司洛阳冷轧厂)、洛阳君合复合材料有限公司、洛阳中先实业(集团)有限公司、洛阳市政建设集团有限公司、洛阳西郊调峰热源厂。

　　根据省、市有关文件精神，针对发展水平落后、综合质量效益差的C类企业，洛龙高新区管委会将进行重点整治或逐步淘汰，凡不主动配合整改的企业，不再享受各级财政扶持和奖励政策，实施供电、供水、燃气等资源要素差别化政策。

　　联系电话：0379-65931155

　　地址：洛龙高新区管委会(宇文恺街1号)

　　洛龙高新技术产业开发区管理委员会
[ 责任编辑：唐好优 ]
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