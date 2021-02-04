最新！洛阳入选IPv6技术创新和融合应用综合试点城市名单

根据《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》要求，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、教育部、科技部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、水利部、中国人民银行、国务院国资委、广电总局等部门共同组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作。

根据《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》要求，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、教育部、科技部、公安部、财政部、住房和城乡建设部、水利部、中国人民银行、国务院国资委、广电总局等部门共同组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作。经各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团以及相关部门组织推荐、专家评审及复核，十二个部门确定了拟作为IPv6技术创新和融合应用综合试点城市和试点项目名单。鼓励此次未入选的申报城市和项目，继续探索创新，加快推动IPv6规模部署和应用。

现将拟入选试点名单予以公示，公示期为2022年1月18日至2022年1月24日。如有异议，请在公示期内与我们联系。

电话：010-55635308，010-55635815

附件：

1.IPv6技术创新和融合应用综合试点城市名单

2.IPv6技术创新和融合应用试点项目名单

中央网信办信息化发展局

国家发展改革委创新和高技术发展司

工业和信息化部信息通信发展司

教育部科学技术与信息化司

科技部高新技术司

公安部网络安全保卫局

财政部科教和文化司

住房和城乡建设部标准定额司

水利部网信办

中国人民银行科技司

国务院国资委办公厅

广电总局科技司

2022年1月16日

IPv6技术创新和融合应用综合试点城市名单

IPv6技术创新和融合应用试点项目名单

（来源：网信中国）