新春走基层：“创新的脚步一刻不能停”【视频】

18日，记者走进清洛基地轨道交通智能运维装备研究所(以下简称轨道所)时，研发人员正在电脑屏幕前认真查看数据、优化完善设计方案，有条不紊地忙碌着……临近春节，该研究所研发中心主任王建生和研发团队成员们更忙碌了，他们正在加紧完成新一代FGM系列高效成型铣磨车的整车结构设计工作。

18日，记者走进清洛基地轨道交通智能运维装备研究所(以下简称轨道所)时，研发人员正在电脑屏幕前认真查看数据、优化完善设计方案，有条不紊地忙碌着……临近春节，该研究所研发中心主任王建生和研发团队成员们更忙碌了，他们正在加紧完成新一代FGM系列高效成型铣磨车的整车结构设计工作。

“这台高效成型铣磨车将服务于香港铁路有限公司的轻铁网络。”王建生说，去年，该轨道所成功中标香港铁路有限公司轻铁网络钢轨铣磨车采购项目，这段时间大家都在与时间赛跑，加班加点完成项目进度。

王建生（左）与同事检测钢轨铣磨后的效果

32岁的王建生是南阳人，2016年从河南科技大学硕士研究生毕业后，进入清洛基地轨道所工作，成为该研究所的第一批研发人员。

“这几年，我们一直围绕钢轨维护装备做研发，希望把研发团队的技术优势与洛阳轨道交通行业的产业优势相结合，助推洛阳打造‘轨道交通智能运维’产业链。”说起自己的工作，王建生神色间添了几分兴奋。

一般情况下，地铁线路开通运行3个至9个月后，钢轨就会产生损伤，需要“轨道医生”定期进行维护。此前，业内针对钢轨损伤，普遍采用轨道维护设备进行修复。该类设备多为国外进口，不仅体积庞大、价格昂贵、运维成本高，在打磨过程中还会产生大量粉尘，造成污染。

瞄准国内市场空白，2018年10月，王建生和研发团队自主研发的钢轨维护装备——FGM01型高效成型铣磨车成功下线。该打磨车创新性地利用高效成型磨削技术、高精度仿行跟踪控制技术等，解决了轨道交通中的钢轨维护难题，实现了钢轨高效、清洁、安全的维护，大大降低了钢轨维护成本，成功获评“2018年度河南省装备制造业十大标志性高端装备”。