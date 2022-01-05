洛阳两家企业入选2021年中国产学研合作创新示范企业

17日，记者获悉，由中国产学研合作促进会评选认定的2021年中国产学研合作创新示范企业名单日前公布，洛阳高新四丰电子材料有限公司和洛阳科威钨钼有限公司入选。

17日，记者获悉，由中国产学研合作促进会评选认定的2021年中国产学研合作创新示范企业名单日前公布，洛阳高新四丰电子材料有限公司和洛阳科威钨钼有限公司入选。

中国产学研合作促进会是由国家发改委、科技部、工信部等相关部门和高校、科研院所共同参与创办的高层协同创新服务平台。中国产学研合作创新示范企业每年评选一次，旨在充分发挥企业在产学研协同创新中的引领作用，通过产学研深度融合，发挥资源互补优势，提高科技成果转移转化成效，增强企业核心竞争力和创造力。

在郑洛新自创区洛阳片区产业集群项目“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”课题支持下，洛阳高新四丰电子材料有限公司、洛阳科威钨钼有限公司着力深化产学研合作，借助河南科技大学在高纯材料和溅射靶材领域的科研优势，围绕钼产业技术创新链短板和共性问题等开展联合攻关，相关成果打破美欧对大尺寸溅射钼靶材核心技术垄断，为我国显示面板及光伏电池制造关键材料国产化提供了有力保障。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)